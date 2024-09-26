NY株式25日（NY時間12:18）（日本時間01:18） ダウ平均41968.63（-239.59-0.57%） ナスダック18090.88（+16.36+0.09%） CME日経平均先物38085（大証終比：+425+1.12%） 欧州株式25日GMT16:18 英FT100 8268.70（-14.06-0.17%） 独DAX 18918.50（-78.13-0.41%） 仏CAC40 7565.62（-38.39-0.50%） 米国債利回り 2年債 3.541（+0.003） 10年債3.770（+0.042） 30年債4.122