■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4288) アズジェント 東証スタンダード (6552) ゲームウィズ 東証スタンダード (3261) グラン 東証グロース (215A) タイミー 東証グロース (7523) アールビバン 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6222) 島精機 東証プライ