[２５日 ロイター] - ロシアが中国で、ウクライナでの戦争で使用する長距離攻撃ドローン（小型無人機）の開発・製造計画を立ち上げたことが、ロイターが入手した文書などで分かった。ロイターは、ロシア国営軍需企業アルマズ・アンティの子会社、ＩＥＭＺクポルが今年初めにロシア国防省に提出した報告書を入手。それによると、クポルは中国の専門家の協力を得て「ガルピヤ３（Ｇ３）」と呼ばれる新型ドローンを開発し、飛行試