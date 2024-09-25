三菱地所と中川政七商店が進めている、学生が本気で商売を学び実践する47都道府県地域産品セレクトショップ「アナザー・ジャパン」で、10月15日(火)〜27日(日)の期間、徳島県とのコラボレーション企画展を開始する。徳島県出身の学生がセレクトした食品や産品を販売徳島県とのコラボレーション企画展では、コンセプト「解き放て、日々のあれこれ。渦に入って踊らにゃ損々！」にちなみ、徳島県出身の学生が、現地で出会った伝統や限