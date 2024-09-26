【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■巻頭グラビアでは「日向坂46らしさ」と「二期生の尊さ」にフォーカス！ 9月28日発売の『B.L.T.11月号』（東京ニュース通信社）の表紙巻頭に12thシングル「絶対的第六感」を9月18日にリリースした日向坂46から二期生の金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花が登場。 8月にグループ加入から7周年を迎えた二期生7人が全員集