NY株式25日（NY時間11:13）（日本時間00:13） ダウ平均42024.64（-183.58-0.43%） ナスダック18128.74（+54.22+0.30%） CME日経平均先物38150（大証終比：+490+1.29%） 欧州株式25日GMT15:13 英FT100 8260.72（-22.04-0.27%） 独DAX 18922.40（-74.23-0.39%） 仏CAC40 7558.59（-45.42-0.60%） 米国債利回り 2年債 3.549（+0.011） 10年債3.772（+0.044） 30年債4.122