19歳のlia (Vo)が自ら作詞作曲を手掛けるバンドプロジェクトshallmが、9月23日にデジタルシングル「stardust」をリリースした。これに伴って同楽曲のミュージックビデオも公開となっている。◆shallm 動画 / 画像「stardust」は10月9日発売の1stフルアルバム『charme』からの先行デジタルリリースシングルだ。そのリリースと同時に1stフルアルバム『charme』のiTunes／Amazon MusicでのPre-orderおよびPre-add / Pre-saveもスター