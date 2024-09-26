沖縄県・石垣島の新石垣空港で避難手順を確認する参加者＝25日夜台湾有事などを念頭に、沖縄県の先島諸島5市町村の住民ら約12万人を山口、九州各県に避難させる政府構想に関し、沖縄県や関係自治体は25日、石垣市の新石垣空港で、保安検査や避難誘導の手順を確認した。実際に避難する際、住民が迅速に移動できるかどうか懸念がある。他国による武力攻撃の可能性がある「武力攻撃予測事態」を想定。住民が空港に到着してから飛