【ゼルダの伝説 知恵のかりもの】 9月26日 発売予定 価格： 7,678円（パッケージ版） 7,600円（ダウンロード版） 任天堂はNintendo Switch用アクションアドベンチャーゲーム「ゼルダの伝説 知恵のかりもの」を9月26日に発売する。1986年から続く「ゼルダの伝説」シリーズの歴史の中で初めて主人公がリンクではなく、ゼ