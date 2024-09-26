2014年9月26日、ニコニコ動画に投稿された『┗|∵|┓金曜日のおはよう-another story-／HoneyWorks feat.初音ミク』が、本日2024年9月26日で投稿から10周年を迎えました！再生数は累計1,362,445回に達し、動画につけられたコメント数は34,122件を超えています（※記事製作時）。﻿﻿■投稿者の関連動画『┗|∵|┓東京サマーセッション ／ HoneyWorks （sana×CHiCO）』﻿﻿﻿『【鏡音リン┗|∵|