【Amazon：「LG」ゲーミングモニター セール】 セール期間：9月26日0時～（終了日は製品により異なる） LG UltraGear 32GS60QC-B Amazonにて、対象となるLGのゲーミングモニターが9月26日0時よりセール価格で販売されている。終了日は製品により異なる。 今回のセールでは、「LG UltraGear 32GS60QC-B」および「LG Ul