１９５０年：朝鮮戦争で国軍と国連軍がソウル奪還１９７８年：誘導弾発射実験が成功し世界７番目のミサイル開発国に１９９４年：銀行とクレジットカード会社がプリペイドカードの発売を開始２００２年：大邱・臥竜山で１１年前に行方不明になった少年５人の遺骨発見２００９年：北朝鮮の金剛山で南北離散家族再会行事始まる（１０月１日まで２回に分けて開催）著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止