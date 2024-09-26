【モデルプレス＝2024/09/26】グラビアアイドルの東雲うみが、26日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）43号の表紙・巻頭グラビアに登場。水着やランジェリー姿で、美しいボディを大胆に披露している。【写真】東雲うみ、美谷間強調ランジェリー姿◆東雲うみ、水着姿で抜群スタイル披露東雲は真夏の太陽の下、抜群のスタイルが際立つセクシーな水着姿で登場。“死角なしの最強ボディ”を披露している。そのほか特別付録8P小冊子