日本の南で発生した台風１６号は、２５日２１時には日本の南を時速１５キロの速さで西南西に進んでいます。中心気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルです。台風はこのあと熱帯低気圧になって、２８日（土）ごろ関東に接近する可能性があります。しています。 気象衛星ひまわりの画像では、日本の南に台風１６号の発達した雨雲が確認できます。 ２６日２１時