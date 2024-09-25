お弁当の定番といえば、タコさんウインナー。でも、今回はひと味違うユニークなウインナーをご紹介します。お弁当箱を開けた瞬間、ほっこり笑顔になれるはず。▼切り込みの入れ方にポイントがウインナーを少し手間をかけてカットし、焼くことで、まるでバナナのような見た目に仕上がります。クルンとなるかわいい見た目がお弁当にぴったり。くる〜っとむける飾り切りバナナウインナーby も〜すけウインナーの飾り切り。切り込みを