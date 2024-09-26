【日日是罪日～義兄と私の不倫日記～】 9月26日 連載開始 Cygamesは、コミック配信アプリ「サイコミ」にてマンガ「日日是罪日～義兄と私の不倫日記～」の連載を9月26日に開始した。 新たに連載が始まった「日日是罪日～義兄と私の不倫日記～」は可惜夜季央氏が手掛ける作品。優しい両親、愛する夫と平穏な生活を送っていた主人公・千日（