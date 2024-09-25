【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「世界を駆けて戦い続ける不死鳥のようなイメージをテーマにしています」（UVERworld） 2024年4月期に日本テレビ系日曜ドラマ枠で放送された『ACMA:GAME アクマゲーム』で主題歌を担当したUVERworldが、10月25日公開の『劇場版ACMA:GAME アクマゲーム 最後の鍵』でも主題歌を担当することが決定した。 劇場版の主題歌として書き下ろされた新曲「PHOENIX」は