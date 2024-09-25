［北京２５日ロイター］ - 中国の政府系シンクタンク、中国情報通信研究院（ＣＡＩＣＴ）が２５日公表したデータによると、米アップルのｉＰｈｏｎｅを含む８月の海外ブランドのスマートフォン（スマホ）販売台数は前年同月比１２．７％減の１８７万台となった。前年同月は２１４万２０００台だった。８月の国内の携帯電話総出荷台数は同２６．７％増の２４０５万台となった。