◇天皇杯準々決勝神戸3―0鹿島（2024年9月25日ノエスタ）前試合のリーグ新潟戦からスタメン総取っ替えした神戸は、ポジティブな要素が多い試合になった。“ガチメン”鹿島に3発圧勝はもちろん、その一つがMF汰木康也のフル出場。ヌルッとしたドリブルに加え、2点目につながるクロスなど勝利に貢献した。鎖骨骨折や膝の不調で5月22日の天皇杯J3富山戦以降、約3カ月間離脱。フル出場自体、今季公式戦初めてで「最後はゾン