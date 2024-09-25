「ボクシング・フェニックスバトル１２２」（２５日、後楽園ホール）「ＴｈｅＭＩＮＩＭＵＭＷＥＩＧＨＴＳ」と銘打った、７試合全てがミニマム級の興行が行われ、うち３試合でタイトルマッチが組まれた。メインイベントでは日本ミニマム級王座決定戦が行われ、１位の森且貴（２４）＝大橋＝とアマ４冠で２位の松本流星（２６）＝帝拳＝が激突した。２０２２年の日本王座決定戦と昨年の日本王座挑戦で敗れ、三度目の正直と