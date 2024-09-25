立憲民主党の都連常任幹事会は２５日、次期衆院選で東京２４区のジャーナリスの有田芳生氏に続き、東京３０区に五十嵐えり都議を擁立する方針を固めた。同党関係者によると、今後は野田佳彦新代表のもとで党の了承がされると、正式な公認候補者となるという。五十嵐氏はトラック運転手や弁護士などの経歴を持ち主で、２０２１年の都議選武蔵野市選挙区（定数１）から立候補して当選した。今年７月、都知事選の落選後に起き