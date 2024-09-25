◇「LeminoBOXINGPHOENIXBATTLE122」日本ミニマム級王座決定戦松本流星（帝拳）《TKO7回59秒》森且貴（大橋）（2024年9月25日東京・後楽園ホール）全7試合がミニマム級による興行が行われ、メインの日本ミニマム級王座決定戦では同級2位の松本流星（26＝帝拳）が同級1位の森且貴（24＝大橋）を7回TKOで下し新王者となった。4戦目で初のタイトル挑戦となった松本は巧みなステップでリングを広く使いながら試合を