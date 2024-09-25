【MLB】ドジャース2-4パドレス（9月24日（日本時間9月25日））【映像】大谷、ネクストバッターズサークルで打つ気マンマン9月24日（日本時間9月25日）に米・カリフォルニア州ロサンゼルスにある ドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの一戦で、ドジャース・大谷翔平が試合の終盤で見せたネクストバッターズサークルでの“リアクション”が、野球ファンの間で注