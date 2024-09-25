横浜地裁（資料写真）神奈川県藤沢市内の飼養施設で犬を虐待したとして、動物愛護法違反の罪に問われた、一般社団法人「レスキュードアニマルネットワーク」（横浜市神奈川区）代表の被告（６１）の初公判が２５日、横浜地裁（世森ユキコ裁判官）であった。被告は「たたいたことは事実だが、虐待とは意識していない」と起訴内容を否認し、無罪を主張した。検察側は冒頭陳述などで、被告は犬７匹がほえたり指示に従わなかったり