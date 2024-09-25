スマートウォッチ「Google Pixel Watch・Watch 2」に2024年8月分のソフトウェア更新が提供開始！既報通り、Googleは3日（現地時間）、スマートフォン（スマホ）など向けプラットフォーム「Android」やスマートウォッチ向け「Wear OS」などにおける月次セキュリティーパッチの2024年9月分を告示しました。また同社は24日（現地時間）、セキュリティーパッチを含む最新プラットフォーム「Wear OS 5」へのソフトウェア更新を「Made by