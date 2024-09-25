日本時間２３時に発表になった８月の米新築住宅販売件数が前回から減少したものの予想ほどではなかったことから、為替市場ではドル買いの反応が見られている。ドル円は１４４円ちょうど付近から１４４．１５円付近に上昇。 USD/JPY144.17EUR/USD1.1191GBP/USD1.3396 MINKABU PRESS編集部野沢卓美