日本時間２３時３０分に米週間石油在庫統計（09/14 - 09/20）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（09/14 - 09/20）23:30 予想N/A前回-163.0万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回6.9万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回12.5万バレル（留出油在庫・前週比)