米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油－447.1万（4億1304万） ガソリン－153.8万（2億2008万） 留出油 －222.7万（1億2292万） （クッシング地区） 原油＋11.6万（2283万） ＊（）は在庫総量