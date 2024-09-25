モナコが100周年記念試合として開催される28日のリーグアン第6節モンペリエ戦に向け、同試合で着用する記念ユニフォームを発表した。1924年にモナコの選手が初めて着用したユニフォームにインスピレーションを得て、カラーはブラックを採用。白い襟も特徴的で、左胸に配置された赤と白のロゴの下には「1924-2024」の刺繍が入っている。クラブの英語版公式X(旧ツイッター/@AS_Monaco_EN)は「スペシャルユニフォームを着こなす