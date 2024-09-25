■『Apartment B』でOvallと披露した「Ocean」「Thinkin’ bout you」の音源化が決定！ SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル「BMSG」に所属するBE:FIRSTを輩出したオーディション『THE FIRST』で出会い、ブラックミュージック、アーバンミュージックといった共通の音楽をルーツに持つ、Aile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA (BE:FIRST）の3人によるクリエイティブチーム“Show