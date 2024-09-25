「ボクシング・フェニックスバトル１２２」（２５日、後楽園ホール）７試合全てがミニマム級の興行が開催され、セミファイナル前に元ＷＢＣ・ＷＢＡ世界ストロー級（現ミニマム級）王者の大橋秀行・大橋ジム会長、大橋氏から１９９０年１０月に後楽園ホールでＷＢＣ王座を奪取して２１度防衛したメキシコの名王者リカルド・ロペス氏、大橋氏が育てた４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥、漫画家でＪＢスポーツジム