TOSHI-LOW名義による出演枠は高木ブーの代打を含めて2ステージだが、それ以外にもLOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUSやG-FREAK FACOTRYのステージも加わるなど、＜山人音楽祭2024＞で特別な存在感を示していたのがTOSHI-LOW (BRAHMAN / OAU / the LOW-ATUS)だ。G-FREAK FACTORYの茂木とのユニット“ライブゾーン”では型にはまることなく、その瞬間の空気を取り込みながらG-FREAKやOAUの曲に加え、「この2人でやるから」とジ