◆パ・リーグ日本ハム１―３楽天（２５日・エスコンフィールド）今季限りでの引退を表明している日本ハム・鍵谷陽平投手（３４）がエスコンフィールドで引退会見を行い、同日の楽天戦で先発。打者２人を９球で完璧に封じ、地元・北海道で有終の美を飾った。試合後のセレモニーではドラフト同期入団のドジャース・大谷翔平投手からもサプライズのビデオメッセージが。誰からも愛されるベテラン右腕は最後まで周囲への感謝を口