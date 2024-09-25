◆プロボクシング▽日本ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定１０回戦同級２位・松本流星―同級１位・森且貴（２５日、東京・後楽園ホール）大橋ジムの大橋秀行会長がＷＢＣ世界ミニマム級王者時代の１９９０年１０月２５日に軽量級最強といわれたリカルド・ロペス（メキシコ）と対戦したことを記念し、全７試合でミニマム級のカードが組まれた。メインの日本王座決定戦では松本流星（帝拳）と森且貴（大橋）が激突。７