◇天皇杯準々決勝神戸3―0鹿島（2024年9月25日ノエスタ）神戸の高校2年生MF浜崎健斗（神戸U―18）が、クラブ史上公式戦最年少出場を果たした。これまでは藤谷壮の17歳5カ月15日が最年少だったが、17歳3カ月9日に更新。2点リードの後半42分から出場し、井手口へのヒールパスなど積極的な姿勢を示した。7月の親善試合S・ランス戦（フランス）で決勝点をアシスト。吉田孝行監督からも高い評価を受け、トップチームでの練習