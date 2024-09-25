【台北＝園田将嗣】台湾当局は２５日、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、福島など５県産の一部食品を対象に残していた輸入規制を緩和した。日本の農林水産省が２５日発表した。これにより、全ての日本産食品の輸入が認められる。台湾は福島と栃木、茨城、群馬、千葉県のキノコ類や野生鳥獣肉、コシアブラの輸入を停止していたが、今後は他の食品と同じく、産地証明書と放射性物質検査報告書の添付を条件に輸入を認め