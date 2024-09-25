ニコンイメージングジャパンは9月24日、写真教室「ニコン カレッジ」をリニューアルした。1日で完結し気軽に参加できる「1日体験クラス」と、本格的な作品作りに臨める「作品創作クラス」を新設したのがポイント。対面講座を札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡で行う。今回のリニューアルにより、クラスが全部で6つとなり115の講座を用意。新規講師として鎌田風花、櫻子、JEMMA、橘毅、成澤広幸、もなみん、Yuriの7名が加