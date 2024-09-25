石川県の馳浩知事は２５日、災害対策本部で、能登半島の豪雨災害について激甚被害の指定を国に求める意向を示した。元日の能登半島地震から８か月しか経過しないなかで起きた被災に「悪い相乗効果で被害が甚大だ」と話したという。馳氏は２３日に被災地を視察。この日に更新したＸでは「『神も仏もおらんのか』と嘆き、うなだれる被災者の方。なぜ、能登ばかりこんな目にあうのか。誰も悪くない、誰も責められない中で、哀し