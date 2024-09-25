海上自衛隊横須賀地方総監部同僚隊員や部外者に暴行したなどしたとして、海上自衛隊は２５日、横須賀基地業務隊（横須賀市）の男性海士長（２６）を停職２カ月の懲戒処分とした。横須賀地方総監部によると、士長は２０２３年１月３１日、所属部隊で外出前の整列時に「イエッサー」と不適切な発言をしたことで再度整列することを招いた。その際、同僚隊員の反応に腹を立て、同隊員の胸ぐらをつかみ、壁にぶつける暴行を加えた。