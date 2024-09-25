気象庁によりますと、きょう（２５日）午後、熱帯低気圧が台風１６号になったということです。台風は、きょう午後9時現在、日本の南を時速１５kmの速さで西南西へ進んでいます。 【写真を見る】【台風情報 最新】日本の南に「台風16号（シマロン）」発生日本列島へ向かうも27日（金）には四国・近畿沖で熱帯低気圧になる見込み予想進路は？今後の雨は？全国の天気への影響は？【25日午後11時更新】 中心の気圧は1002ヘクトパ