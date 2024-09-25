シンガー・ソングライター 米津玄師さん（33）の最新アルバム『LOST CORNER』が、累積売り上げ50万枚を突破。令和で初めて、ソロアーティストによるアルバム2作品での50万枚超えを記録しました。25日に発表された最新『オリコン週間アルバムランキング』で、米津さんの最新アルバム『LOST CORNER』が週間売り上げ2.0万枚となり、5位にランクイン。これで、累積売り上げが51.5万枚となりました。ソロアーティストによる累積売り上げ