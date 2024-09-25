「天皇杯・準々決勝、鹿島０−３神戸」（２５日、ノエビアスタジアム神戸）神戸が完封で鹿島を下し、優勝した２０１９年以来の４強に進出した。ＭＦ森岡が前半１５分に右サイドのＭＦ日高からのクロスに合わせ、右足で先制ゴールを決めた。８月にシャルルロワから８年半ぶりに復帰後、初出場初得点。神戸での得点は１５年１１月２２日のＪ１リーグ・浦和戦以来３２３０日ぶりとなった。「いいボールが来て、形として神戸の狙