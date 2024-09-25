俳優の岸井ゆきのさん（32）が25日、映画『若き見知らぬ者たち』（10月11日全国公開）の完成披露上映舞台挨拶に登場。共演した磯村勇斗さん（32）のプロ意識に脱帽した様子をみせました。磯村さんが演じるのは、母の介護をしながら亡き父の借金返済に追われる風間彩人。岸井さんは、病院勤務の傍ら彩人とその家族を献身的にサポートする恋人・日向を演じています。岸井さんは、磯村さんとの共演を「あまり私語をしていないというか