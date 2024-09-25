2024年9月22日、新海誠監督のアニメ作品「秒速5センチメートル」が劇場用実写映画として制作されることが明らかになった。「秒速5センチメートル」は三つの短編ストーリーで構成されており、それぞれ「桜花抄」、「コスモナウト」、「秒速5センチメートル」というタイトルが付けられている。各ストーリーは、主人公・遠野貴樹（とおのたかき）の成長と恋愛を中心に展開され、幼なじみの篠原明里（しのはらあかり）との深い感情、そ