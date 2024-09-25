女子バレーボール元日本代表の石井優希さんが２５日、インスタグラムを更新。結婚式を行ったことを報告した。石井さんは昨年８月に結婚を発表。お相手については「かねてよりお付き合いさせていただいていた方」「真面目で熱心な彼」などと明かしていた。石井さんは赤のドレス姿で、バレー仲間などから祝福されている様子の写真を投稿。「大好きな人たちにたくさん祝福してもらい、人生で一番幸せな時間でしたっ」と喜んだ。