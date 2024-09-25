パワハラ疑惑に問われ、県政に著しく停滞を招いたとして、県議会から不信任案を可決された兵庫県の斎藤元彦知事が２４日、ＡＢＣ「ｎｅｗｓおかえり」に出演。キャスターからのインタビューに応じた。死去した元西播磨県民局長による告発文書が「事実ではないことがたくさん入っていて、誹謗中傷性が高い」と主張。公益通報に当たらないため、自身が当事者でありながら、自ら調査を行ったと理由を従来通りに説明した。２５日