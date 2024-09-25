◆プロボクシング▽東洋太平洋ミニマム級（４７・６キロ）王座決定戦１２回戦同級６位・石井武志（判定）同級５位ジョン・ケビン・ヒメネス（２５日、後楽園ホール）東洋太平洋ミニマム級６位・石井武志（２４）＝大橋＝が初のタイトル獲得に成功した。東洋太平洋同級５位ジョン・ケビン・ヒメネス（２０）＝フィリピン＝と空位の王座を争い、序盤から確実にパンチをヒットして３―０で判定勝ちした。「相手は思ったより強