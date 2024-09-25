元衆院議員でタレントの杉村太蔵（45）が25日、TOKYOMX「バラいろダンディ」（月〜金曜後9・00）に生出演し、“師匠”と慕う人物を明かした。この日番組では「人生で出会えてよかった芸能人」についてトークを展開。出演者らが次々と発表する中、杉村は「僕は師匠、テリー伊藤さんです」と演出家でタレント・テリー伊藤の名を挙げた。これにMCの山田邦子が「テリーさん好きな人っている？」とまさかのツッコミを入れると