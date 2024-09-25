◇男子テニス木下グループ・ジャパン・オープン第1日（2024年9月25日有明テニスの森公園）ダブルス1回戦で、錦織圭（34＝ユニクロ）坂本怜（18＝IMG）組は第1シードのナサニエル・ラモンズ（31）ジャクソン・ウィズロー（31＝ともに米国）組と対戦。7―6、4―6で突入した10点先取のマッチタイブレークの末に6―10で敗れた。シングルスで元世界4位の錦織と、9月の全米オープン・ジュニアのダブルスを制した坂本。2人は米フ