フェンディ(FENDI)の2025年春夏コレクションが、イタリア・ミラノにて発表された。女性の自由な服装選択と多面的な思想フェンディ 2025年春夏コレクションにおいて、クチュールおよびウィメンズウェアのアーティスティック ディレクター、キム・ジョーンズが念頭に置いたのは、1920年代に台頭した服装やデザイン、装飾、思想におけるモダニズムだ。特に1925年にはフェンディ創業、そして後にアール・デコ博として知られることにな